Subero Isa cree Danilo Medina promoverá reforma para buscar reelección

El ex presidente de la Suprema Corte considera que el Tribunal Constitucional podría permitir la reportulación.

SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa (1997-2011), opina que el presidente Danilo Medina va a promover una nueva reforma a la Constitución para optar por un nuevo mandato presidencial, aprovechando los niveles de popularidad que le confieren las encuestas.

Dijo que además de una reforma, el Tribunal Constitucional podría permitir la reelección aludiendo al principio de igualdad de oportunidades, pues la carta magna solo establece la limitación para el cargo de Presidente de la República.

“¿Va a recurrir para una reelección a la interpretación del Constitucional? yo creo que no. Creo que la Constitución se va a modificar exclusivamente para permitir otra reelección del presidente Danilo Medina. Tiene los votos, tiene la simpatía según las encuestas, está haciendo una campaña tan intensa como desde el primer día. O sea que yo no veo ninguna razón por la cual el presidente no se reelija”, dijo Subero.

Contrario a legislar sobre modalidad de primarias

El también ex presidente de la Junta Central Electoral (mayo a agosto de 1997) opina que no se debería legislar sobre la elección de autoridades y candidaturas dentro de las organizaciones políticas y dijo ser partidario de que cada partido tenga su metodología propia.

“Hay que recordar que en el año 2005 una sentencia a unanimidad de la Suprema Corte de Justicia que yo presidía, estableció que la ley la 286-04, qué establecía las primarias abiertas, fue declarada inconstitucional” dijo agregando que “si los partidos políticos no tienen la capacidad necesaria para poder organizarse y establecer un sistema de registro de sus militantes, no están en capacidad de dirigir un asunto tan complejo como el estado de cualquier país”.

También considera que es una “bola de humo” para ganar tiempo la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana de designar a cinco juristas para determinar la constitucionalidad de las primarias abiertas o cerradas, pues a fin de cuentas estos sería elegidos entre el presidente Medina y el ex presidente Leonel Fernández, además de que la Constitución no se habla de la forma en que deben efectuarse las primarias.

“Nadie quiere independencia del Poder Judicial”

Entrevistado en el programa “Sintesis con Michael Hazim”, Subero Isa dijo que su propuesta de una nueva ola de reformas al Poder Judicial no consiguió el beneplácito “absolutamente de nadie, ni de la opinión pública, ni de la sociedad civil ni de los empresarios”. La propuesta iba a depender de una reforma constitucional para crear entre otras figuras la de un fiscal anticorrupción electo por el Consejo Nacional de la Magistratura y con independencia financiera y autonomía.

“Ni a la sociedad civil ni al sector empresarial en y República Dominicana. A nadie le interesa la independencia del Poder Judicial, mucho menos la independencia del Ministerio Público”, puntualizó diciendo que debe incrementarse el presupuesto a la Justicia y que cumplir con lo que establece la ley al respecto.

La entrevista a Jorge Subero Isa será difundida este sábado a las 8:00 pm y el domingo a las 9:00 am y 8:00 pm por Carivisión.