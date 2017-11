Profamilia: RD cuenta puede ejecutar programa de educación sexual integral

Santo Domingo. La directora ejecutiva de Profamilia afirmó anoche que el país cuenta con suficiente estructura legal, reglamentaria, programática y material educativo para llevar a cabo un amplio programa de educación sexual integral desde la infancia hasta la secundaria, incluyendo a padres y tutores.

Magaly Caram indicó que esa estructura también incluye una metodología probada en el país que consiste en la educación de pares, un joven educa a otro joven. ¨Jóvenes que son previamente escogidos, capacitados, sensibilizados, que suelen ser sometidos a una rigurosa evaluación, que tienen buen comportamiento y son excelentes estudiantes¨.

Ante la propuesta legislativa del obispo Víctor Masalles para la inclusión de la educación sexual en la enseñanza escolar a partir del séptimo grado, dijo que lo importante es que el Ministerio de Educación prepare el material, que según afirmó ya lo tiene desde la primera infancia, de acuerdo a la edad (a).

Entrevistada en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7, la directora de Profamilia dijo que la realidad social de la República Dominicana está diciendo, sobre todo a esa entidad que tiene casi 40 años trabajando en la educación sexual tanto en el sistema formal y no formal, que los jóvenes están teniendo acceso a una serie de informaciones a través de medios electrónicos modernos, y que ya hoy mismo los medios señalan que son los jóvenes los principales usuarios de esos medios.

¨Tienen internet, teléfonos inteligentes y ahí cuentan con todo tipo de información y sin embargo, nadie los controla. Yo creo que en sentido general hay un principio que se tiene que tomar en cuenta, la norma jurídica tiene que ser adaptada a la realidad social. Si la realidad social nos dice que están empezando una vida sexual a edad muy temprana, teniendo relaciones sexuales sin protección, arriesgando su salud y su vida, y tronchando su proyecto de vida. Hacia ese punto es que debería dirigirse cualquier política pública o legislación¨, consideró.

Dijo que el enfoque de la educación sexual debe estar basado en la ciencia, no en el dogma, porque la ciencia es la que rige las condiciones humanas y que los dogmas están muy bien para la gente que siguen una religión.

Sostuvo que está bien que cualquier persona de una religión determinada oriente en sus valores a sus seguidores, pero le parece una imposición que quieran orientar la educación sexual a toda una población.

En ese sentido, precisó que no es lo mismo la opinión de una persona expuesta a la vida sexual que la de una persona que supuestamente no tiene vida sexual y conyugal. ¨La realidad nos está enseñando que los abusos a menores, las relaciones sexuales entre personas que no están llamadas a tenerlas y que han hecho promesas y votos de castidad no tienen esas vivencia para estar hablando de estos temas. Creemos en una educación sexual científica, libre y que prevenga las enfermedades de transmisión sexual y promueva la abstinencia a temprana edad… pero si van a tener la relaciones sexuales debe tener acceso a la anticoncepción para prevenir un embarazo no deseado¨, expresó Caram.