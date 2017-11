Miderec y el COD celebran el Día Nacional del Deporte

El ministro Danilo Díaz y y el presidente del COD, Luisín Mejía resaltan la unidad de trabajo que vive el deporte

El ministro de Deportes y Recreación Danilo Díaz y el presidente del Comité Olímpico Luis Mejía resaltaron la unidad de trabajo existente entre los sectores que dirigen, al celebrarse este martes 7 de noviembre el “Día Nacional del Deporte” en la República Dominicana.

Los líderes del deporte oficial y del privado tocaron hablaron ofrendas florales en la plaza Juan Ulises García Saleta del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Altar de la Patria y en entrega de bandera que precedió a una misa en el pabellón de voleibol Ricardo –Gioriver- Arias, como despedida a la delegación de 24 disciplinas que asistirá a los Juegos Bolivarianos, que se disputarán en Santa Marta, Colombia, del 11 y 25 de este mes.

Luego del izamiento de la enseña tricolor frente al Ministerio de Deportes y un desfile con funcionarios y la empleomanía del Miderec, hasta la citada plaza Wiche García Saleta frente al velódromo, el licenciado Díaz resaltó la importancia del deporte por los beneficios que reporta y las muchas cosas que se pueden conseguir con su práctica.

“Este año hemos trabajado para promover esos beneficios, para que llegue al alcance del mayor número de dominicanos y dominicanas, de aquí y en cualquier rincón del mundo donde se encuentra, para poder llevarle la mano amiga del Gobierno, del Ministerio de Deportes, del Comité Olímpico y del movimiento deportivo”, proclamó el ministro.

Dijo que por eso se han hecho los Juegos Patrios en Nueva York y en Europa, que se harán en Miami y en enero en Puerto Rico y que sus representantes vendrán en marzo a los Juegos Nacionales de la provincia Hermanas Mirabal; que se han hecho los Juegos Universitarios y se harán los Juegos Escolares.

“Estamos realmente celebrando el deporte día a día, minuto a minuto y hoy lo que hacemos es rendir tributo a todo este esfuerzo que estamos haciendo, que nos mantendremos haciendo, como dijo el presidente del Comité Olímpico: unidos para beneficio de todos los dominicanos”, remarcó el ministro.

Luego, en voleibol, dijo sentirse muy contento por lo que ha sido la primera fase del presente “ciclo olímpico”, para el que han trabajado juntos el COD, las federaciones y el Miderec, más el gran aporte del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), para que las delegaciones criollas estén poniendo en alto la bandera y el deporte nacional.

El presidente del COD

Luis Mejía indicó que las instituciones que dirigen el deporte y los hombres y mujeres que laboran en todas las áreas y momentos que requiere la que llamó “actividad de mayor orgullo hoy por hoy”, se siente regocijados por comenzar con dichos actos la celebración del Día del Deportes.

“A propósito del día, el regocijo no es solo por la fecha, sino por los resultados, que fruto del trabajo de todos, se está visualizando en ocasión del inicio del ciclo Tokio 2020, no solo son promisorios, sino que están por encima de los pronósticos en cuanto a los atletas y deportes clasificados para la próxima contienda de Barranquilla”, manifestó en referencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, para los que más de 90 atletas han clasificado, más del doble que en otras épocas.

Dijo que citaba ese elemento “como muestra de regocijo”, que es “fruto de una política coherente emanada del Ministerio de Deportes, que representa a nuestro Gobierno nacional, comprometido como el que más a tener esta actividad en el camino correcto” y que “las áreas que trabajamos en el deporte nos sentimos regocijados por esta unidad de acero del trabajo que beneficia al deporte de la República Dominicana”.

“Las actividades del deporte se miden por los resultados de las medallas y todos los que están aquí, los representantes de las instituciones, los clubes, las escuelas, entrenadores, médicos, todas las profesiones, las asociaciones, federaciones, el Ministerio de Deportes y toda su estructura que está aquí, quiero expresar este regocijo por esa unidad”, expresó el también miembro del Comité Olímpico Internacional.

“La unidad que llevamos es apenas un comienzo”, proclamó. Y agregó que el deporte tiene un reto, ya que una victoria de ayer puede ser sepultada por una derrota de mañana, “por tanto, tenemos que trabajar todos los días para la victoria; hoy es un día de victoria, porque recibimos esta fecha unidos, y sobre todo, dispuestos a seguir triunfando por esta nación: que viva el Día del Deporte”, concluyó Mejía en la Plaza Wiche García Saleta.

Defiende delegación

Antes de hacer entrega de la bandera a Nelson Ramírez, miembro del ejecutivo del voleibol y del COD, como jefe de la delegación, el ministro Díaz defendió la participación del país en los Juegos Bolivarianos de Colombia, de la que dijo es muy importante para los atletas y para la patria.

Aseguró que no hay manera de ganar medallas si no se compite, si los atletas no se foguean, para que puedan poner en alto al deporte y a la República Dominicana.

En el izamiento de bandera y el desfile con la banda de Música de la Armada Dominicana (otrora Marina de Guerra) acompañaron al ministro de Deportes y al titular del COD, los viceministros de Deportes Enmanuel Trinidad, Vernice Páez, Soterio Ramírez, Juan José Báez, Marcos Díaz y Aníbal Portorreal; y el presidente de la Federación de Karate y ejecutivo del COD José Luis Ramírez.

En la misa se les unieron el secretario general del COD y titular de la Federación de Lucha Olímpica Antonio Acosta; el director del proyecto nacional de voleibol femenino Cristóbal Marte, el director ejecutivo del CRESO Manuel Luna, los presidentes de las federaciones de Boxeo Juan Vargas, de Halterofilia William Ozuna, de Tenis de Mesa Juan Villa, de Natación Radhamés Tavárez, de Esgrima Junior Arias Noboa, de Badminton Generoso Castillo, entre otros.