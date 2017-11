La fiesta azul de los 110 años del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- En un marco de más de una docena de relucientes trofeos, símbolos palpables de los más cercanos triunfos de la enorme historia de emociones, gloria y tradición; la presencia de una treintena de exjugadores responsables de tantos resonantes lauros, una poltrona con un gran pastel de cinco plantas con un fondo en azul y una seguidora que se llevó 110 regalos, celebraron los gloriosos Tigres del Licey sus 110 años de fundación, que ocurrió el 7 de noviembre de 1907.

Grandes glorias como Cesarín Gerónimo, Ronnie Belliard, Tony Fernández, Juan Guzmán, D’Angelo Jiménez, Juan Guzmán, Manny Aybar, Salomón Torres, José Offerman, Félix Rodríguez y el héroe del “Tulilazo” que decidió la corona 17 en 2002, Andy Abad, se cuentan entre quienes recibieron una medalla como homenaje de la directiva del Club Atlético Licey, que preside el ingeniero Jaime Alsina, por el tan significativa ocasión de los 22 veces campeones nacionales de la pelota que comenzó en 1951.

Sucedió antes del partido del martes contra los Toros del Este y Alsina estuvo acompañado de la madrina Gabriela Moore Aybar y sus compañeros de la directiva, el vicepresidente Tancredo Aybar Torres, del secretario Domingo Pichardo Peña, el ex presidente Miguel Guerra y Ricardo Ravelo; el gerente general Junior Noboa y exgerente general y miembro del equipo de Operaciones de Béisbol Fernando José Ravelo. Entre todos colgaron las medallas a las luminarias del pasado.

El presidente de la Liga de Béisbol, licenciado Vitelio Mejía, dio un brillo extra a la hermosa ceremonia en vistoso azul, al rendir homenaje, con entrega de placa, al lanzador Jairo Asencio, por entrar a la historia del béisbol invernal criollo, por imponer marca histórica de juegos salvados con 89 y le deseó muchos éxitos más. Le acompañó en la entrega el ingeniero Alsina.

Emotivos reconocimientos hizo el Licey a dos de sus grandes servidores por décadas: Brunilda Rodríguez, quien ha sido un puntal en gestiones de la oficina administrativa por más de 23 años; y Bolívar Ciprián, que cumplió 50 años en la cueva azul, quien fue jefe de club house, hombre de confianza de ex presidentes y exgerentes, jugadores de diferentes épocas y conocedor de mil historias de buenos momentos y no tan buenos, dentro del equipo. A Bolívar, que lloró con la llegada de muchos de sus ex pupilos, se le reservó el lanzamiento de primera bola, que recibió Juan Guzmán y luego la directiva lo arropó para la foto.

Israel Alcántara, Jensy Brazobán, el cañonero Bernardo –Pupo- Brito, Ángel Torres, Silvestre Campusano, José Jiménez, Manny Martínez, José Mesa, Guillermo Mota, Yorkis Pérez, Carlos Pérez, Vladimir Pérez, Timoniel Pérez, Rafael Roque y Melquis Torres participaron en el gran reconocimiento.

Fanático 110

Julissa Ricardo resultó la fanática 110 que cruzó un pasímetro del estadio Quisqueya Juan Marichal en el aniversario y se llevó los 110 regalos que dispuso el conjunto azul para el agraciado.

Entre los premios se cuentan un bono de 10,000 de La Sirena, un pasaje a New York por Jet Blue, cubos de pinturas Sherwin Williams, televisor de 40 pulgadas y otros artículos de Ferretería Americana, whisky Glengrant de Álvarez y Sánchez, tostadora de Ferretería Gaphre, jersey, gorra, t-shirt, bate y bola autografiados y jarra del Licey, 110 botellas cerveza Presidente, un llavero, pantalón LTB, abanico Makna, estufa, plancha DVD, microondas, juego de bocinas, olla arrocera, cafetera eléctrica, vajilla, certificado de regalo en Pinturas Tropical por valor de 15 mil pesos, entre otros.

La madrina Gabriela Moore Aybar soltó 110 globos azules alusivos al nuevo aniversario de la más antigua institución deportiva de la República Dominicana y por la cual se celebra el 7 de noviembre de cada año del “Día Nacional del Deporte”.