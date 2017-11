Braselas: RD interesada en intercambio cultural con países de ACP

El anuncio lo hizo el ministro de Cultura de República Dominicana durante la cuarta reunión del grupo ACP-UE que se desarrolla en Bruselas, donde definió como prioritarios la coordinación cultural con países del Caribe.

Bruselas, Bélgica.- La República Dominicana expresó este jueves su firme interés de trabajar con los países que integran el bloque África, Caribe y Pacífico, en el desarrollo de programas de intercambios culturales, afirmó el ministro dominicano de Cultura, Pedro Vergés Ciman.

El funcionario manifestó que su país está presto para trabajar, muy en especial, con las naciones que integran la región del Caribe, en la tarea de fortalecer el intercambio cultural, por considerar que es el mejor camino para reducir al mínimo el inconveniente de alejamiento entre estas naciones.

Apoyo a documento base reunión ACP-UE

Durante su discurso en la Cuarta Reunión de los países ACP-UE que se celebra en esta ciudad, Vergés Ciman ofreció el apoyo categórico, en nombre de República Dominicana, al documento preparatorio de esta Cuarta Reunión de Ministros de Cultura, titulado “How to create and promote true competitiveness in the cultural industries”.

Ese apoyo, dijo, es por lo que tiene de atinado en el planteamiento de las medidas que deben ser tomadas para que la cultura alcance un mayor impacto socio económico en los países ACP y sirva así para la generación de riquezas y empleos.

“De ahí también que reconozcamos y valoremos los trabajos de evaluación y crítica que se han hecho y puedan hacerse de la cooperación cultural ACP para mejorar los programas” expresó el fuiconario, quien sostuvo que una clara política cultural debe ser parte de los planes de cooperación que se realicen entre los países que integran ese bloque.

“Por eso conviene que les diga que la República Dominicana y, más concretamente, su Ministerio de Cultura, está en estos momentos empeñada en intensificar su relación tanto con los organismos internacionales como con los países aquí representados y muy especialmente con los que pertenecen al ámbito caribeño”, subrayó.

Abogó por que desde el Grupo ACP se emprendan esos programas de intercambio cultural, siempre aceptando que este foro viene a ser el paraguas bajo el que deben cobijarse las naciones que lo integran.

RD hacia una diplomacia cultural

El ministro dominicano de Cultura dijo que su país está empeñado en cambiar para mejor la relación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el CARICOM, “y deseamos vivamente que eso también suceda con el grupo ACP y la UE”.

Anunció que el Ministerio de Cultura, el cual lidera, está a punto de establecer un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para potenciar la presencia cultural dominicana en su entorno más inmediato, “mediante la aplicación de una, por llamarla de alguna manera, diplomacia cultural que nos acerque más a países hermanos”.

El Caribe en alianza cultural con la UE

Sostuvo que la región caribeña puede aprovechar la beneficiosa cooperación, la buena fe, y la experiencia de la Unión Europea para tenerse en cuenta a sí misma como comunidad indiscutiblemente única a la hora de proponer programas y proyectos que involucren a las dos partes.

“La República Dominicana se sentiría en esta nueva fase de su proceso de desarrollo mucho más dispuesta a participar en proyectos que contribuyan a fortalecer el intercambio cultural de la región, que es, sin duda, el mejor camino para reducir al mínimo el inconveniente alejamiento al que acabo de referirme”, añadió.

Vergés Ciman manifestó la importancia que la República Dominicana confiere al factor regional y dijo que su país se sumaría con entusiasmo a todo cuanto, a través de la cultura, tienda a fortalecer la conciencia de pertenecer a una comunidad que necesita trabajar cada vez más unida en procura de alcanzar los grandes objetivos de la agenda compartida.