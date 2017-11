Presentan nuevas tendencias en diseños de globos

Santo Domingo RD.- Para mantener a sus clientes a la vanguardia de arreglos y diseños de fiestas, eventos y cumpleaños siguiendo las tendencias internacionales para decorar y hacer realidad lo imaginado, Let’ Party by Kid’s Party ofreció un entrenamiento sobre las últimas tendencias y los trucos para manejar con facilidad y calidad la decoración en globos y arreglos de latex.

La presentación la hizo Paola Guarín directora de mercadeo y decoración de la empresa Sempertex, líder mundial en globos de latex 100 % biodegradables.

El taller tuvo lugar el 9 de noviembre en el hotel Embassy by Hilton de esta capital y conto con la presencia de más de 40 empresas y decoradores.

La experta colombiana Paola Guarín vino a la República Dominicana a compartir sus experiencias y destrezas en el uso de las técnicas de decorar con globos en la organización de eventos festivos.

Y es que el uso de globos es cada vez más común en los festejos en República Dominicana, es por ello que la empresa Let’s Party by Kids Party ha querido adiestrar a sus clientes en las técnicas apropiadas sobre su uso en la decoración.

La magia de celebrar con globos

Los globos con helio se han convertido en una de las partes imprescindibles a la hora de celebrar, pues sirven para crear historias y escenarios fantásticos, elegantes, divertidos y coloridos.

Lo globos tienen un poder extraño: alegran, sorprenden y divierten, tanto a niños como adultos y poseen la facultad de mover el espíritu de la niñez, de la nostalgia y logran devolvernos a épocas felices.

Los arreglos en globos están presentes a la hora de celebrar un cumpleaños sin importar la edad del festejado, un aniversario, un grado, una primera comunión, dar una bienvenida o despedir a alguien. Con ellos se pueden crear mundos e historias completas: románticas, fantasmales, nostálgicas, deportivas, fantásticas, porque han traspasado el universo infantil para decorar desde matrimonios hasta eventos empresariales.

“Es clave poner los globos en los puntos básicos de una fiesta: la entrada del salón, la mesa principal, ya sea con centros de mesa o la pared de fondo”, recomienda la experta.

Habla Gerente de Kids Party

Rosemary Diek, presidenta de Let’s Party dijo que este entrenamiento es solo el principio de una serie de cursos y talleres que Let’s Party estará ofreciendo a sus clientes para darles las herramientas que les permitan ofrecer mejor servicio a sus clientes. “Con la marca Sempertex que representamos en exclusividad y los demás productos complementarios de nuestra firma,-indico Diek- nuestros clientes tendrán productos de alta calidad, hechos especialmente pensando en el decorador y ofreciendo mayor flexibilidad para la decoración en cuanto a variedad, texturas, colores y capacidad de diseños.

“Para Let’s Party by Kids Party es importante que quienes adquieren sus productos para el montaje de eventos, puedan dominar a través de talleres, las técnicas que les permitan mejorar la calidad de la decoración y de paso aumentar la satisfacción de sus clientes.

Diek Selman expresó que seminarios como el celebrado este jueves permitirán a los participantes crecer como microempresarios o emprendedores, pues podrán ser más creativos a la hora de montar sus actividades. De paso, subrayó, que eso se traducirá en mayor demanda de servicios y más ingresos para sus empresas.

El curso se llevó a cabo en el Embassy Suites By Hilton, Silver Sun Gallery y además, contó con la presencia de María Alejandra Doria Franco, gerente de Negocios Internacionales-Américas de Sempertex.

Sobre Kids Party

Let’s Party by Kids Party es una empresa dedicada a la venta de artículos de fiestas y cumpleaños, desde el año 2000. En sus inicios sólo se dedicaba a la comercialización de artículos de fiestas para niños, hasta que debido a la demanda en el mercado de artículos de fiestas para adultos, en el año 2009 surgió Let’s Party by Kids Party, pioneros en hora loca, fiestas temáticas de adultos, despedidas de solteros y otras celebraciones temáticas.

En el 2017 se transforma en un solo espacio para niños y adultos y han creado un local exclusivo para las ventas al por mayor: Let’s Party by Kids Party Wholesale, distribuidores exclusivos de la línea Sempertex de globos latex y de Anagram de balones metálicos, entre otros artículos de fiestas.

Sobre Sempertex

Desde el año 1938 se inició en Colombia la fabricación de globos de alta calidad por iniciativa de Emil Loewy natural de Austria. Con los años esta iniciativa fue tomando forma hasta convertirse en Sempertex S.A., líder mundial en globos de látex para decoración y entretenimiento.