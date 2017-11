Heart Care Dominicana realizó su 4ta. Versión “Heart Luncheon”

Santo Domingo.- El Garden Tent del Hotel El Embajador sirvió para que los Directivos de la Fundación Heart Care Dominicana, INC. Realizarán con éxito la cuarta versión del principal evento de recaudación “Heart Luncheon”.

Evelyn Díaz, fungió como maestra de ceremonia, ofreciendo la bienvenida a los asistentes, pasando las palabras centrales al Dr. Pedro Ureña, Presidente de Fundación Heart Care Dominicana, Inc. señalando que el objetivo de esta actividad es recaudar fondos para los diferentes programas de asistencia social que posee Heart Care Dominicana, la cual viene trabajando desde el año 2000 con la población más desposeída de nuestro país. “Nuestra misión principal es seguir contribuyendo a la recuperación de la salud de niños y adultos de escasos recursos económicos que padecen enfermedades cardiacas congénitas y/o adquiridas, mejorando su calidad de vida y la de sus familias a través de la realización de jornadas médicas en alianza con CardioStart y los médicos de nuestro equipo local de galenos”

Por su lado La Sra. Susana Messina de Caro Vicepresidenta de la institución, subió al escenario con los niños de la Fundación y la Sra. Matilde Farach para entregar placa de agradecimiento al Dr. Aubyn Marath por el trabajo realizado por Cardio Start durante 4 años consecutivos operando niños y adultos, ponderando sus cualidades como ser humano extraordinario.

Para este magno evento contó, en esta nueva versión, con la participación de la afamada y talentosa diseñadora “Alexandra Vidal”, quien por primera vez en República Dominicana presentó su más reciente colección con una exhibición única en el cual participaron 35 modelos. Además se ofreció un almuerzo preparado por el Chef del Hotel El Embajador para el deleite de los asistentes y una exhibición de sus trajes en el Salón Embajador I.

Alexandra Vidal:

Las creaciones de alta costura de Alexandra Vidal la han posicionado como una de las más importantes diseñadoras latinas. Cuidadosa de los detalles, cada una de sus propuestas es una exquisita obra de arte. Desde hace varios años sus diseños adornan las vitrinas de la exclusiva tienda Bergdorf Goodman, en New York. Para esta ocasión yo me inspiré y no me limité a una colección en especial; sino que quiero llevarle al público dominicano una presentación de mis trabajos en general; es decir, una retrospectiva de lo que es en esencia Alexandra Vidal. Presentaremos diseños de colores y elementos de la naturaleza, como plumas de aves, para mantener esas raíces latinas donde se ven mucho los colores impactantes; y siempre he sido amante de las aves de la región.

Mi fuente de inspiración y admiración fue por Oscar de la Renta, indudablemente, porque mantuvo siempre sus raíces bien plantadas en cada uno de sus diseños.

Este Magno evento contó con el apoyo de las sigtes empresas y/o marcas

Leidsa, Hotel Embajador, Humano, kerastase, Banco Popular, Banco BHD

Cava Juve Camps, Cespem, Banco Santa Cruz, Divano, EGE Haina, Fundación Farach, Imca, Presbyterian, Propagas, Scotia Bank, Pinturas Popular, EGO, OPI, Mac, Grabo Estilo, Kah Kow, Rica, Specchio, Publipack y Vialx

Fundacion Heart Care Dominicana, INC tiene su sede en la calle Gustavo Mejía Ricart # 70, Ens. Naco para mayor información Teléfono (809) 622-4506 de Lunes –Viernes en horario de 9am-5pm [email protected] , [email protected] / www.heartcaredr.org