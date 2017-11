Presidente JCE habla de los escánares y dice aun no hay decisión

Julio César Castaños Guzmán: “Hay que poner esto en su verdadera dimensión. Aquí se ha presentado a la Junta Central Electoral una factura comercial al cobro, esa factura al cobro es de trece millones, trescientos noventa y siete mil dólares (US$13,397,000.00). Esa cantidad de dinero, como ustedes muy bien saben, esta Institución no la tiene.

Entonces, al presentarse la situación de que esa deuda en particular fuera parte de una deuda mayor (de una deuda que en su momento fue de 2,400 millones de pesos, y que en la actualidad es de 1,864 millones de pesos), la Junta Central Electoral, el día 31 de enero de este año 2017, le pidió a la Cámara de Cuentas que hiciese una investigación especial sobre este contrato de suministro y sus adyacentes en relación con la contratación, adquisición y compra de escáneres.

¿Qué pasa? Al mismo tiempo, nuestro departamento de Informática, en un informe técnico presentado a la institución, después de haber analizado y examinado el parque del inventario que tenemos de esos aparatos, recomienda técnicamente que no se utilicen en el año 2020.

Pero hay una cosa que es importante que se diga aquí hoy: el hecho de las dificultades que se presentaron el día de las Elecciones, en el uso de estos equipos y que son del conocimiento público – eso salió en todos los periódicos – bajo ningún concepto afecta la legitimidad de las Elecciones del 15 de mayo del año 2016.

¿Por qué? Porque ya la Junta Central Electoral había dispuesto el día 5 de mayo del año 2016, es decir, 10 días antes de las elecciones, que el conteo fuera manual.

Y todos ustedes saben además, que al final de cuentas un resultado electoral es la consecuencia de sumar el contenido de actas físicas; y realmente los resultados físicos y de conteo manual de esas elecciones, venir a controvertirlos ahora parecería algo que no es lo procedente.

De manera que asociar un desperfecto informático, con un escrutinio automatizado, que al final de cuentas NO fue el determinante, sino que ese escrutinio y esos resultados los dio la Junta Central Electoral después de tener un conteo manual, me parece a mí es lo relevante; una vez pudiera cualquiera pensar que por el hecho que hoy se esté cuestionando, que nuestra Dirección de Informática está cuestionando estos equipos, de alguna manera esto deslegitima las elecciones de mayo de 2016. Y eso no es verdad.

Por otra parte también, el Pleno de la Junta Central Electoral, una vez la Cámara de Cuentas remita el informe final de la investigación financiera de ejecución del contrato con la empresa Indra (que nosostros pedimos el 31 de enero del 2017, pero el informe provisional llegó aquí el día 16 de octubre del año 2017), nosotros teníamos 10 días para hacer los reparos. Hicimos los reparos correspondientes y ahora estamos esperando de lo expresado por del Presidente de la Cámara de Cuentas, que ha dicho que entonces ellos analizarán los reparos nuestros y entonces procederán después de un análisis interno y un análisis de calidad que hace esta institución, a que la Cámara de Cuentas dé el informe final.

Entonces, teniendo la Cámara de Cuentas la opinión del Departamento Informático nuestro, teniendo el informe final de la Cámara de Cuentas que todavía no ha llegado, más la opinión de nuestros consultores jurídicos, entonces el Pleno de la JCE procederá a dar una decisión, decisión que la dará el Pleno de la JCE después de analizar objetivamente todas estas informaciones, por una parte, y por otra parte después de escuchar en una audiencia pública a todos los partidos políticos .

Si se tratase solamente del componente económico de la factura comercial, que no ha sido pagada en su totalidad, realmente sería un asunto relativamente fácil. Pero qué pasa? Nosotros tenemos aquí en nuestro inventario,49 mil 200 equipos que nuestro Departamento de Informática ha dicho que no se van a usar, que ellos no recomiendan que se utilicen el año 2020.

Eso pone a la JCE en una situación de tener que decidir qué hacer con ese inventario de equipos. Y eso, dentro de muchas alternativas posibles no está decidido. Porque repito, eso lo va a decidir el Pleno de la JCE después que la Cámara de Cuentas termine sus trabajos y después que todos los partidos políticos hayan dado su opinión.

Pregunta

En el día de hoy Roberto Rosario emitió un comunicado de que se referirá al tema en su momento.

Respuesta.

Claro y debe hacerlo en su momento oportuno que el entienda porque ese es su derecho.

Pero por otra parte también, debo anunciar que todo lo que tenga que ver con este asunto será debidamente informado a través de nuestra página.

Si ustedes entran en nuestra página ahí están todas las informaciones disponibles al público; y esto no se trata tampoco de confrontar personas. Esta es una Institución que reacciona institucionalmente. Esta institución tampoco está formulando acusaciones contra nadie. Esa no es nuestra misión.

Nuestra misión es reaccionar institucionalmente, orgánicamente, frente al hecho de que se está presentando al cobro una factura comercial de 13 millones 997 mil dólares y el hecho de que tenemos un inventario de equipos de 49 mil 200 unidades que nuestro Departamento de Informática nos ha dicho que no se deberían utilizar en las elecciones del 2020.

Pregunta

Pero tienen garantía esos equipos?

R. Esos equipos están ahí. Se seguirá informando a la ciudadanía oportunamente de todo el desarrollo de los informes de la Cámara de Cuentas y de la edificación de la propia JCE.”

9 de noviembre de 2017