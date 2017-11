Carolina Rivas muestra su versatilidad en escenario

​La versátil artista Carolina Rivas, ha plasmado año tras año su gran valor y calidad para la escena nacional, siendo la constancia y su gran talento, las claves para el prestigio de su carrera.

Cantante, actriz, y productora además, de exitosas puestas en escena como “Les Miserables” y “Rent”, no existen límites para esta gran mujer, que emana arte, y que este año dio vida a “Chiquita Havana”, papel principal del fenómeno de taquilla “Hotel Burlesque, tropical paradise”.

A los 13 años Carolina hizo su primera aparición pública en la obra infantil “El bueno, el malo y la Pinky”, junto a la actriz dominicana Nuryn Sanlley, dejando por sentado su gran talento, de la mano de esta gran productora y actriz que partió a destiempo.

Fue en el 2005, por su magistral actuación en el musical “Víctor Victoria” como “Norma Cassidy”, que su carrera en el teatro musical se vio reconocida con la nominación a mejor actriz en los premios de la Asociación de Cronistas de arte (ACROARTE), siendo finalmente en el 2008 cuando obtiene la preciada estatuilla, por la producción “Les miserables”.

Como cantante ha compartido escenario con grandes como Francisco Casanova, en su espectáculo “Cuando se quiere de veras”, presentado en la sala principal del Teatro Nacional.

“Del arte me gusta todo, y me he preparado para desempeñar cada aspecto, aunque el canto es donde más estoy trabajando en estos momentos. Lo ideal para mí sería poder desempeñar cada área en un mismo espectáculo”. Comentó Caro (como le llaman sus colegas y amigos) sobre si le dieran a elegir entre alguna rama del arte.

Pronto veremos a Caro Rivas dar sus primeros pasos en el cine, ya que se encamina a su primera participación en una película, y espera esto sea solo inicio de un nuevo espacio artístico para ella.

A principios del 2018 llega con una nueva obra teatral, donde tendrá un gran reto interpretativo, acompañada de otros grandes actores de nuestra escena.

“Una de las artistas que más admiro es Julie Andrews, la primera vez que la vi tenía yo 2 años edad. Ella es sinónimo de perfección para mí, y modelo a seguir para todo artista”.