Modelo plus se hace viral recreando moda de famosas

Victoria Beckham, Khloe Kardashian, Melania Trump, Thalia, Lili Estefan, Amal Clooney, Kim Kardashian, Maripily Rivera y Ashley Graham son algunas de las celebridades que han servido de inspiración para recrear a exactitud sus looks a Jennifer Barreto-Leyva quien ha usado sus amplios conocimientos en moda para no solo divertirse con la moda, sino enseñar a sus seguidoras sobre el tema; cortes, estampados y estilos que favorecen más a las siluetas de tallas grandes, un mercado sumamente desatendido para las latinas, que en la actualidad representan 2 de cada 3 mujeres en el mundo.

Las mismas Victoria Beckham, Ashley Graham y Lili Estefan han aprobado con un “like” las recreaciones, y hasta reposteado en sus redes personales, haciendo virales estos comparativos entre tallas pequeñas y tallas grandes.

“El feedback ha sido realmente impresionante. “Nunca me esperé ni busqué la atención de ninguna de ellas, mi intención fue siempre educar a mis seguidoras con el tema de la moda. Somos un público huérfano de opciones, de atención respetuosa y de calidad, quise enseñarles cómo sacar provecho de sus closets y que había outfits que se podían reproducir perfectamente en una silueta de talla grande. No todo nos sienta a todos en la moda y debemos entender eso, sin resentimientos. La verdad estoy súper agradecida por el apoyo que le han dado a esta iniciativa. No todos tienen conocimientos de la moda en tallas grandes y que esto lo apoyen y comprendan el valor que tiene la moda significa muchísimo para mí” asegura Jennifer.

Los planes inmediatos son seguir reproduciendo looks de celebridades, porque es mucho lo que abarca el mundo de la moda y queda por enseñar, señala Jennifer.