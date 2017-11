Vacuna candidata contra el dengue de Takeda

La vacuna esta asociada con una menor incidencia de dengue en niños y adolescentes; nuevos datos provisionales de fase 2 a los 18 meses publicados en The Lancet Infectious Diseases

Osaka, Japón. Takeda Pharmaceutical Company Limited [TSE: 4502], (“Takeda”) anunció hoy que los datos provenientes de un análisis provisional de 18 meses del ensayo de fase 2 DEN-204 en curso de su vacuna candidata tetravalente contra el dengue, TAK-003 (también designada como TDV), han sido publicados en The Lancet Infectious Diseases. Los resultados de este análisis provisional, una evaluación previamente planificada de los datos de un ensayo en curso, muestran que TAK-003 está asociada con una reducción de la incidencia del dengue en niños y adolescentes.1 Estos datos también se presentaron hoy en la reunión anual de la American Society of Tropical Medicine and Hygiene.3 Se requieren datos de fase 3 para confirmar estos hallazgos.

El ensayo de fase 2 DEN-204 está en curso y evalúa la seguridad e inmunogenicidad de TAK-003 en 1.794 niños y adolescentes de 2 a 17 años en áreas con dengue endémico (la República Dominicana, Panamá y las Filipinas). El objetivo principal del ensayo es evaluar los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna contra los cuatro tipos de virus del dengue después de distintos programas de vacunación.4 Los participantes en el ensayo recibieron o una dosis primaria de TAK-003, dos dosis primarias de TAK-003 administradas con tres meses de diferencia, una dosis primaria de TAK-003 seguida por una dosis de refuerzo un año después, o un placebo.1 La vigilancia febril y la evaluación de la seguridad e inmunogenicidad continuarán a través del período de 48 meses del ensayo.1

Estos resultados provisionales mostraron:1

• En el conjunto de seguridad (el grupo de participantes que recibió al menos una dosis de TAK-003 o un placebo), los niños y adolescentes que recibieron TAK-003 tuvieron un riesgo relativo de dengue sintomático de 0,29 (IC del 95 %: 0,13-0,72) comparados con los niños y adolescentes del grupo de control con placebo. La incidencia del dengue fue un criterio de valoración secundario del análisis, previamente especificado.1

• Se determinó que TAK-003 fue segura y bien tolerada en términos de reacciones locales solicitadas y de eventos adversos sistémicos, en relación con el grupo de control con placebo. Esto resulta coherente con datos de estudios anteriores de fase 1 y 2.1

• La respuesta inmunitaria contra los cuatro serotipos del dengue fue duradera en todos los grupos vacunados, con niveles de anticuerpos que persistieron a través del periodo de 18 meses independientemente del cronograma de vacunación o la exposición previa al virus del dengue.1

• ​Hubo diferencias limitadas en la media geométrica de los títulos (geometric mean titers, GMT) y las tasas de seropositividad entre quienes recibieron una dosis primaria y quienes recibieron dos dosis primarias con un intervalo de tres meses, independientemente del estado serológico. Sin embargo, un dato muy importante, en los participantes que eran seronegativos al inicio, la segunda dosis administrada el mes 3 mejoró la tasa de seropositividad tetravalente en el mes 6 a 86 %, comparada con 69 % en el grupo de una dosis.1 Una dosis de refuerzo en el mes 12 dio como resultado una tasa de seropositividad tetravalente del 100 % en el mes 13 en los participantes que eran seronegativos al inicio.1

Estos hallazgos confirman la selección de un régimen de dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses, para el pivotal ensayo en curso de eficacia de fase 3 de Takeda. Este régimen logra rápidamente un índice elevado de respuesta a los cuatro serotipos de dengue, independientemente de la exposición previa al dengue.1

“Estamos observando un perfil de seguridad aceptable y respuestas de anticuerpos sostenidas a través de los 18 meses de este ensayo. Estos datos son un paso importante en el desarrollo de nuestra vacuna candidata contra el dengue,” declaró Derek Wallace, M.B.B.S, Director del Programa Global del Dengue en Takeda.1 “La reducida incidencia del dengue en niños y adolescentes que reciben TAK-003 es alentadora; no obstante, se requieren datos de nuestro ensayo de eficacia de fase 3, TIDES, para confirmar estos hallazgos.”1

TAK-003 está actualmente siendo evaluada en el estudio de eficacia de inmunización tetravalente contra el dengue (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study, TIDES), un ensayo de eficacia de fase 3 de gran escala que se lleva a cabo en ocho países con dengue endémico.2 TIDES se basará en DEN-204 y otros estudios anteriores para seguir evaluando la tolerabilidad, la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna contra los cuatro serotipos del dengue en distintos grupos de edad y para determinar si la vacuna ayuda a prevenir el dengue sintomático.2, 5, 6 Los datos de TIDES estarán disponibles a fines de 2018.2

Acerca del estudio DEN-204 de fase 2

El estudio DEN-204 de fase 2 es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, diseñado para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de un programa de una o dos dosis de TAK-003 en 1.794 participantes sanos que viven en áreas con dengue endémico (la República Dominicana, Panamá y las Filipinas).7

Acerca de TAK-003

La vacuna candidata tetravalente contra el dengue de Takeda (TAK-003) se basa en el virus vivo atenuado serotipo 2 (DENV-2) que brinda la estructura genética para los cuatro virus de la vacuna.8 Datos de la fase 1 y 2 han respaldado el avance hacia el estudio de la fase 3, sugiriendo que TAK-003 es segura y bien tolerada en niños y adolescentes (no ocurrieron EAS relacionados con la vacuna y la reactogenicidad fue limitada) e indujo inmunogenicidad contra los cuatro serotipos de dengue, incluso en participantes seronegativos. 7, 9, 10, 11

Acerca del dengue

El dengue es la enfermedad viral más rápidamente transmitida por mosquitos.12 El dengue es difundido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus y es causado por cualquiera de los cuatro serotipos del dengue, cada uno de los cuales puede causar fiebre del dengue o dengue grave.13, 14 La prevalencia de los serotipos individuales varía ente diferentes geografías, países, regiones, estaciones y a lo largo del tiempo.15, 16

Se observan brotes de dengue en áreas tropicales y subtropicales y recientemente han causado brotes en partes de los EE. UU. continentales y Europa.13, 17, 18 Aproximadamente la mitad del mundo vive hoy en día bajo la amenaza del dengue, que es responsable de aproximadamente 390 millones de infecciones y 20.000 muertes en todo el mundo cada año.13, 19 El virus del dengue puede infectar a personas de todas las edades y es la causa principal de enfermedad grave en niños de algunos países de América Latina y Asia.13

Compromiso de Takeda con las vacunas

Las vacunas previenen más de dos millones de muertes cada año y han transformado la salud pública mundial.20 Durante 70 años, Takeda ha suministrado vacunas para proteger la salud de las personas en Japón. Actualmente, el negocio global de vacunas de Takeda aplica la innovación para afrontar algunas de las enfermedades infecciosas más desafiantes del mundo, como el dengue, Zika, norovirus y polio. Nuestro equipo posee una larga e impresionante trayectoria, así como vasto conocimiento en el ámbito de la creación de vacunas, fabricación y acceso global para proporcionar una serie de vacunas y, así, dar solución a algunos de los problemas de salud pública más urgentes que existen en el mundo.