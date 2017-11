Diputados convierten en ley Presupuesto 2018

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley este miércoles el Presupuesto General del Estado, por superior a los 816 mil 565 millones 349 mil pesos, con el retiro de los bloques del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frente Amplio y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (FA-PQDC).

El Presupuesto contó con un total de 113 votos a favor de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), mientras que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se abstuvieron y ocho no votaron.

La sesión donde se convirtió en Ley el Presupuesto General del Estado, se extendió por los largos debates por unas tres horas y media.

Partidas

El pasado jueves, el Senado aprobó el Presupuesto para el año 2018, ascendente a 2 mil 575 millones 779 mil 124 pesos, iniciativa que contempla una partida de mil 389 millones 96 mil 739 millones para remuneraciones para el personal y contribuciones; 496 millones 606 mil 512 para transferencia corrientes.

También se establecen 383 millones 622 mil 873 millones para contratación y servicios, y 133 millones 284 millones se destinarán a materiales y suministros.

Otras partidas contempladas son las de 127 millones 679 mil pesos para bienes, muebles, inmuebles e intangibles; para obras en edificaciones se asignaron 45 millones de pesos y para gastos financieros 500 mil pesos.

Debates

Máximo Castro Silverio, vocero del bloque del PRSC, dijo que el Presupuesto cuenta con un gasto corriente deficitario, y aumenta deudas cada año por lo que se compromete el futuro de las nuevas generaciones. “Por eso no queremos ser cómplices, y vamos a seguir haciendo un posición útil y crítica, por lo tanto nuestro bloque no votará ni si, ni no”.

Radhamés Camacho, del PLD, resaltó que el presupuesto está cargado de esperanza, porque ha asumido el compromiso con los votantes de la República Dominicana, y por su visión desarrollista, por lo que consideró que se debe tener capacidad y la valentía para reconocer esas cosas.

“No podemos seguir actuando como si tratara de juego de niño o de un circo. Estamos en un momento en que la democracia necesita que sus representantes actúen con responsabilidad. Este es un presupuesto cargado de esperanza y de buenas intenciones”.

Farides Raful, del PRM, dijo que tras escuchar las ponencias de sus colegas, “no sé si reír o llorar. Un año más donde estamos tenemos que llorar penas, pues aprobar un presupuesto deficitario es seguir acumulando la deuda pública, que lleva t diez años con un 2% deficitario”.

“Este presupuesto lacera las oportunidades de cientos de dominicanos, se incrementaron 11 mil pesos de pellos al sector Salud, pero para que la OISOE construya hospitales, en vez de reducir el gasto público.

Señaló que “nosotros no vamos a ser compromisario de una crisis financiera que están provocando los actuales funcionarios del sector financiero del país”.

Pedro Botello del PRSC, calificó mamotreto de presupuesto, un abuso de presupuesto, que evidencia un estado fallido, y evidencia que es un gobierno indolente, que tiene de gastos corrientes con una diferencia de 200 mil millones de gasto corriente.

Que el PLD no da garantía a los derechos fundamentales de la población, un gobierno que vive de la improvisación. Este presupuesto no fue votado en la Comisión Bicameral, que se recogieron las firmas, porque ese informe no tiene acta de reuniones.

Este es un presupuesto deficitario que deberá sustentarse en préstamos y bonos. Lo que sube baja, nade eterno, y lo que están llevando al pueblo es a un estallido social, debido a que el presupuesto es deficitario que representa un peligro para la Nación”, expuso Botello.

En la sesión hablaron además, Plutarco Pérez del PLD, Ángel Ogando, del PRM; Willy Rogelio Genao, del PRSC, Benerado Castillo, entre otros, que definieron el presupuesto pírrico para su provincia, y dijo que da pena y vergüenza hayan obras en Hato Mayor y no estén en el Presupuesto del 2018, y por eso no votará por la iniciativa.

Radhamés González, vocero del PRD, En las Ley 176-07, de los ayuntamientos, se estableció el Presupuesto Participativo, y no sabe cuándo el Congreso Nacional obligará a los funcionarios del Estado a entender que el Presupuesto General del Estado, también debe ser equitativo, donde se incluyan obras para cada provincia.

“Este Presupuesto posiblemente no sea el mejor, pero tenemos una situación que nos obliga hacer cosa, y los ingresos no han crecido de manera, y por eso hay que buscar dinero prestado para hacer obras”, indicó.

Resaltó que una partida se destinó en la pieza de desarrollo para fortalecer la lucha en contra de los feminicidios, así como se ampliaron los recursos para el programa de Alto Costo y de inmunización.

El PRD votará porque en el mismo están incluidas algunas partidas que benefician a muchas comunidades del país.

Ginette Bournigal, en el Presupuesto hay cosas que le dan y llena a uno de tristeza, favoreció que se congelaran todas las exoneraciones de los diputados, y que a los legisladores se le redujera hasta 50 mil dólares, que fueron excluidas esas propuestas del informe, que si se tratara de una acción en contra de

Mil millones de pesos que se otorga al desarrollo fronterizo se congelaron, y hay 37 mil millones de pesos de deuda por mala administración de los titulares de institución del Gobierno.

La comisión bicameral no nos informó la hora ni el punto donde se iba a elaborar el informe sobre el Presupuesto General del Estado, y sólo nos presentaron la hoja para que las firmáramos, en una actitud altanera y de irrespeto.

Alfredo Pacheco, vocero del bloque del PRM, dijo que escuchó las valoraciones sobre el Presupuesto que debe convertirse en un motor de la economía “plagado de inexactitudes y de falta de trabajo de los órganos que lo elaboraron y lleno de errores, donde se espera un déficit superior a los 500 millones de pesos.

El Presupuesto está sustentado mediante préstamos, bonos, déficit que lo único que hace es endeudar más al país, y para completarlo hay que buscar 213 mil millones de pesos y donde se incluyen obras que no se han ejecutados, y están incluidas desde el 2014.

Dijo que los diputados del PRM permitirán al congreso peledeistas aprobar su presupuesto, cuando se iniciara la votación en torno a la iniciativa.

Gustavo Sánchez, vocero del PLD, pidió a sus colegas de partido votar a favor del Presupuesto, ya que sus compañeros de bancadas han externado buenos y válidos argumentado, por lo que pidió un cierre de debate del tema.

Fidel Santana, portavoz del bloque de diputados de Frente Amplio FA-PQDC, deploró que existiera cierta discriminación porque se trata de ignorar a los bloques pequeños, y de que el presidente de la Cámara fuera muy breve, como diciéndole que no hablara, mientras el bloque del PLD, quería aplastar a su bancada.

“Dijo que el endeudamiento pasa de los 20 mil millones de dólares, indicó que está sorprendido de que se le atribuya a los opositores se le atribuya discurso politiquero en torno a este presupuesto, para que haya más desempleo, inseguridad ciudadana, y se quiebre el aparato productivo del país.

Los Gobiernos hacen lo que les da la gana, y el Congreso Nacional no hace su labor de fiscalización y nos dan caramelito envenados con 600 millones de pesos aumento, y por eso anunció que en la votación también se va a retirar del hemiciclo.

E presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, al responderle a Santana, calificó como una ofensa la posición, y le recordó que le otorgó la palabra porque no habían hablado, porque no estaban inscritos en el sistema, y se la concedió de manera democracia.