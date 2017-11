Céspedes Peña cree dirigentes CDP yerran al evaluar situación del gremio

SANTIAGO.- El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luís Céspedes Peña, consideró que el terror que provocaron los actuales dirigentes de ese gremio, con sus alarmantes declaraciones de que la entidad está en bancarrota, les hicieron un daño innecesario a la institución, debido a que ellos participaron en la última Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados, antes de las elecciones, y saben que están equivocados.

Céspedes Peña indicó que, aunque lleva cuatro períodos sin ocupar funciones en el Comité Ejecutivo del CDP, tanto el presidente del Comité Ejecutivo, Olivo De León, como la presidenta del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Mercedes Castillo, informaron a la membresía el concepto de la deuda con EDESUR, la cual fue provocada por las compañías que trabajaron en la reconstrucción del local del gremio, las cuales conectaron potentes maquinarias en los cables del tendido eléctrico interno, con un contador marcando kilovatios sin control.

El también ex secretario general de la Seccional Santiago del CDP, manifestó que todavía se cuenta con un CDP que depende básicamente de donaciones, lo que impulsa a trabajar más para ir renunciando de esa metodología. Dijo que los problemas del gremio primero deben ser tratados a lo interno, excepto que haya acusaciones directas de robos de propiedades de la institución o difamación, en ambos casos, con posibles condenas a prisión.

Indicó que, aunque corresponde a esos dirigentes aclarar la situación, sabe que no hay forma de que una directiva que cada seis meses se reúna con los integrantes de la Asamblea Nacional de Dirigentes, para ofrecer todos los detalles de su gestión, desde el mínimo gasto hasta el máximo, pueda cometer errores en la administración de los recursos que maneja el gremio.

Agregó que las directivas que pueden verse metidas en problemas, son aquellas que violaron las Leyes de Transparencia, de Libre Acceso a la Información, la 10-91 que rige al CDP, la Cámara de Cuentas o de Lucha contra la Corrupción, dejando de convocar las Asambleas Ordinarias obligatorias cada seis meses.

El periodista Céspedes Peña precisó que, en lo que respecta al cobro de la Ley a los propietarios de medios de comunicaciones, tanto Olivo de León, como Mercedes Castillo, informaron de la baja en esas recaudaciones, debido a los problemas que también confronta ese sector empresarial de la comunicación.

El dirigente del Movimiento Marcelino Vega, el cual perdió las elecciones pasadas, explicó que, en relación a la auditoría que están solicitando los presidentes del CDP, Adriano De la Cruz, por el Comité Ejecutivo, y Juan Carlos Bisonó, quien preside al IPPP, eso es saludable para la institución, pero duda que las investigaciones arrojen algún tipo de mal uso de los recursos de la entidad.

Estimó que los directivos no debieron hacer pública una información de la cual ellos todavía no conocen, por no tener tiempo para realizar las debidas indagaciones. Dijo que lo correcto era convocar a la Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima autoridad del CDP, para solicitarle la aprobación de una auditoría interna y otra externa, como es el deseo de esos dirigentes.

Dijo que, de hecho, ya para el CDP al un cuestionamiento público, y si las investigaciones de la Cámara de Cuentas arrojan un uso indebido de los recursos de la institución, que volvió a ponerlo en duda, eso conllevaría a prisión a los salientes dirigentes, pero si es todo lo contrario, se corre el riesgo de que la Asamblea Nacional destituya a los acusadores, con su condición de máximo organismo de dirección del gremio.

“Puede haber algún de irregularidad, como sería el uso de unos recursos que se habían aprobados para una determinada área y se usaron en otra, pero las facturas son pruebas de dónde se hizo la inversión o el gasto”, agregó.

Observó que los actuales dirigentes saben que tienen que trabajar mucho para poder cumplir con algunas de sus promesas electorales. Afirmó que la deuda con EDESUR u otras instituciones no son panales, si no se hizo un uso indebido de los recursos del CDP.

El periodista Céspedes Peña dijo que los dirigentes del Comité Ejecutivo y del IPPP, deben ser cuidadosos para no meter en problemas innecesarios al profesor Adriano De la Cruz, por el bien de su salud. Declaró que la presidenta del IPPP también ofreció todos los detalles de su último semestre al frente de ese organismo.