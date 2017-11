Rainieri expone en acto conmemorativo 40 aniversario de Adompretur

El empresario dice presidente Medina acertó al fijar meta de 10 millones de turistas, pero señala puntos críticos.

SANTO DOMINGO.- El empresario turístico Frank Rainieri afirmó que el presidente, Danilo Medina no se equivocó al fijar la meta de los 10 millones de turistas, pero advirtió que el crecimiento turístico actual no será sostenible si no se pone atención a temas fundamentales pendientes.

Tras señalar que el mandatario dominicano ha dado pasos importantes para impulsar la meta de crecimiento propuesta para el 2022, como son la construcción de carreteras y la modificación de la ley de incentivo turístico, consideró impostergable fortalecer las áreas de infraestructura, seguridad jurídica y promoción turística.

“Tenemos que alcanzar niveles más altos de institucionalidad y control y nos falta coherencia en las leyes relacionadas con el sector para lograr un desarrollo y crecimiento sostenible durante los próximos 20 años, apuntó el presidente del Grupo Puntacana al hablar en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR).

Cuestionó que destinos turísticos de primer orden carezcan de políticas eficientes para enfrentar problemas críticos como la arrabalización y la falta de infraestructura de servicios, pese a los fondos especializados millonarios que se generan por el cobro a los turistas.

Propone especializar recursos para la promoción

“Lo mismo ocurre con los fondos de promoción. Hace más de 40 años, cuando dábamos los primeros pasos, Peter Morales, entonces Director de Turismo, creó el Comité de Desarrollo y Promoción Turística. Un 75% de ese comité éramos del sector privado y juntos aportábamos recursos para la promoción y tomábamos decisiones consensuadas para la inversión en esta área”, expresó Rainieri.

En su opinión, “hoy es determinante que los recursos especializados que genera el turismo para fines de promoción, sean asignados en el presupuesto para esos fines, y sean manejados con un fidecomiso que asegure la continuidad de la inversión en el largo plazo, sin importar quién ocupe la posición de Ministro de Turismo”.

Consideró indispensable avanzar en el ordenamiento territorial para superar la aprobación de permisos violatorios de las regulaciones y deploró que en algunas zonas de vocación netamente hotelera, se permita la operación de cruceros que son una competencia directa a la hotelería, cuando estos deben ir a las zonas que no tengan desarrollo hotelero, con lo cual que aportarían mayores beneficios al país.

Cuestionó las frecuentes violaciones en materia de densidad urbana y pactos de altura en edificaciones, lo que a su juicio puede causar daños irreversibles a la industria.

“Los ejemplos abundan en países de larga tradición turística como España. Además es imprescindible enfocar nuestros esfuerzos, sector público y sector privado en enfrentar y resolver los retos medioambientales”, manifestó Rainieri.

Recordó que los hoteles generan el 35% de las divisas que produce el país, por lo que son la mayor fuente de dólares para la economía. “Por cada diez pesos en impuesto que paga el turismo, se generan otros 42 pesos que también van a las arcas del erario. Los hoteles son los grandes consumidores de productos agrícolas, agroindustriales e industriales, y nuestro sector aparece como el principal motor del crecimiento económico del país”, subrayó.

Expuso sus consideraciones sobre la situación del turismo al participar como conferencista principal en el acto conmemorativo del 40 aniversario de Adompretur, donde se rindió un homenaje de reconocimiento a sus miembros fundadores. La actividad se llevó a cabo en el salón La Fiesta del hotel Barceló Santo Domingo.

Elogia papel de Adompretur

Al referirse al rol de la prensa turística en el país, Rainieri dijo que ADOMPRETUR debe ir de la mano con la industria luchando por la solución de los problemas y educando a la juventud sobre las bondades del turismo, en un país que no tiene muchas otras opciones para su crecimiento y desarrollo.

“La importancia de las comunicaciones la vivimos claramente en los últimos meses con el paso de Irma y María, en donde un buen manejo de la información permitió llevar al mundo la realidad de nuestras zonas turísticas.

“inclusive, esta institución que hoy celebra sus 40 años, fue aún más lejos, al desmentir las erradas informaciones propagadas por un importante medio de comunicación Suramericano y una reconocida agencia de noticias europea de alcance global”, significó Rainieri.

Durante el evento, que reunió una notable representación del liderazgo turístico, empresarial y periodístico del país, Adompretur, rindió un homenaje a los miembros fundadores de esa organización, encabezada en su momento por los comunicadores turísticos Luis Augusto Caminero y Ellis Pérez.

Adompretur entregó pergaminos de reconocimiento a Ellis Pérez, Rita Cabrer, Magda Florencio, Freddy Reyes Pérez, Guillermo Gómez, Francisco Alvarez Castellanos y Ubi Rivas, quienes se hicieron presentes de manera directa o a través de parientes cercanos.