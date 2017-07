ADOCCO acusa a Gonzalo Castillo de beneficiarse de informaciones privilegiadas

Santo Domingo, D. N., 29 de junio del 2017.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo hoy que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, se beneficia de informaciones privilegiadas, de potenciales proyectos turísticos que serán levantados en la zona sur del país, que comprenden las provincias de Barahona y Pedernales, por lo que no es casual que sus empresas hayan adquiridos inmuebles en la zona, lo que constituye sin lugar a dudas una violación a los preceptos éticos y legales que deben observar los funcionarios públicos que juran cumplir la constitución y las leyes.

La organización de la sociedad civil que lucha por la transparencia, entiende que el ministro Castillo, habría incurrido en los delitos de tráfico de influencia y prevaricación al adquirir el hotel Bahoruco Beach Resort, de Barahona, al estatal Banco de Reservas por unos 91 millones de pesos, de los cuales el propio banco le otorgara un préstamo por unos 37 millones de pesos, préstamo que fue saldado más adelante con otro préstamo de una entidad bancaria del sistema financiero, de acuerdo a declaraciones ofrecidas por el ministro, lo que deja establecido que en el 2013 cuando realizo esa negociación estaba en pleno ejercicio de la función que aun ostenta.

De la Rosa cree que Castillo pudo haberse aprovechado de su condición de funcionario “para obtener beneficios” al adquirir un bien que aunque no era público, si estaba en manos del banco del estado dominicano, por lo que de pregunta “si el señor Castillo le interesaba el inmueble que llevaba varios años cerrado y en manos de la entidad bancaria, porque no lo adquirió antes del 2012?, acaso no era sujeto de crédito?, por lo que se colige que logró las facilidades que le otorga su condición, práctica prohibida en el artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción en los órganos del Estado”.

“Nadie va a aceptar que el ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, fue pura y simple un adquiriente, porque se interesó por ese inmueble, no, él obtuvo esa facilidad por su condición de funcionario, pero lo más grave de esto es que al poco tiempo de adquirir este inmueble sus vías de acceso fueron construidas por el Ministerio que él dirige, por lo que solicitará a Obras Públicas la relación de las calles que han sido asfaltadas por esa institución en la comunidad La Ciénaga y zonas circundantes en donde está ubicado el hotel propiedad de Gonzalo Castillo, el cual está siendo remodelado tras permanecer cerrado durante 19 años, una acción más de usar los estamentos de poder para beneficiarse”, insistió.