Andrés L. Mateo responde a Álvaro Arvelo: “no somos iguales, somos diferentes”

El intelectual Andrés L Mateo expresó que el artículo que Álvaro Arvelo objeta fue escrito en febrero del 2012 y no recientemente como afirmara cuando en la mañana de este miércoles conminara al propietario de la Z-101, Bienvenido Rodríguez, que lo saque de esa estación.

Mateo invitó a Álvaro Arvelo a leer el escrito titulado “El otro Duarte” que fue republicado el 17 de octubre de este año en medio de la polémica decisión de la Comisión de Espectáculos Públicos que le impuso a Alvarito una sanción de 20 días de impedimento a hablar por los medios electrónicos de comunicación.

El escritor leyó el texto del artículo a Juan Pablo Duarte, en el programa El Gobierno de la Tarde que se difunde en la Z-101, para que los oyentes se enteraran del contenido del mismo.

Álvaro Arvelo, en el Gobierno de la Mañana, ha conminado al propietario de la emisora, Bienvenido Rodríguez, a sacar de la estación al intelectual Andrés L. Mateo, y ha advertido de que no hacerlo se iría de la popular estación radial.

Mateo consideró que en su exposición en la mañana Arvelo lanzó lo que calificó diatribas en su contra

En cuanto al planteamiento de que “él o yo” con que Arvelo desafió al dueño de la emisora, Mateo dijo que es una dicotomía que no acepta “porque él, Arvelo, y yo no somos iguales, sino diferentes”.

En su exposición esta tarde, Mateo dijo que el emblemático periodista no leyó su artículo sobre Duarte, el que a lo mejor está más cerca de su manera de pensar.

“A mí eso no me importa si él se queda o se va, si los dueños de esta emisora me lo piden yo me voy” dijo Mateo, quien dijo no ser ni intruso ni traidor, como lo llamara Alvarito.

A su entender Arvelo tiene una sobrestimación de su persona, la que no critica, pero a ello atribuyó las expresiones en su contra.

En cuanto a lo de traidor negó que lo sea. Expresó que lo se trata es un asunto de sostener ideas diferentes. Sostuvo que no tiene que compartir las ideas de Alvarito por que trabaje en la misma empresa, “porque esto no es una pandilla”.

“Se trata de ideas y prácticas sociales; las mías y las suyas son diferentes”, sostuvo para indicar luego que también en sus prácticas de vida, la suya y la de Alvarito son distintas.

Al negar que sea un intruso en la Z-101, explicó que llegó a esa estación porque Bienvenido Rodríguez se lo solicitó. Dijo que agradece que lo colocaran junto al grupo que comparte el Gobierno de la Tarde, de quienes dijo son de una ética incuestionable.

“No soy un advenedizo, no soy un intruso, vivo en valores, no se cuál es su punto de vista de vivir en valores” dijo Mateo en su respuesta a Alvar Arvelo.

Recordó que es un académico y ha trabajado la comunicación desde hace más de 30 años, ha sido ganador del premio a la excelencia periodística en el país.